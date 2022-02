Juve-Torino, Massa dirigerà la sfida: esordio nel Derby della Mole

Juve-Torino siamo pronti al match della Mole di venerdì 18 febbraio ore 20.45 all’Allianz Stadium. Ci troviamo alle settima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Siamo agli sgoccioli del un grande match tra Allegri e Juric, il quale sarà arbitrato da Davide Massa. Per quest’ultimo, all’esordio del derby di Torino, verrà accompagnato dai collaboratori Tolfo e Alassio con Ayroldi quarto uomo e Mazzoleni direttamente al Var.

Juve-Torino: primo derby di Torino in carriera

Sarà il fischietto di Imperia a dirigere la sfida tra Juventus e Toro nella giornata di venerdì 18 febbraio all’Allianz Stadium. Per Davide Massa sarà il primo derby di Torino della sua carriera, le statistiche raccontano 168 gare dirette in Serie A, con 66 successi per le squadre in casa, 52 pareggi, 50 vittorie per le compagini in trasferta. I bianconeri sono stati diretti ben 19 volte, con 13 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Un bilancio particolare, a favore sicuramente della Madama nelle sfide svolte in casa.

Le sfidanti nelle occasioni con Massa

Entrambe le squadre si sono spesso confrontate con Massa, la Juventus un’ultima volta circa un mese fa, nel grande match vinto contro la Roma per 4-3. Fu proprio in questo match che l’arbitro mise in mostra tutte le sue qualità, portando avanti una ottima direzione, ricevendo numerosi complimenti in particolare da Mourinho. In casa Toro, ricordiamo ben 24 circostanze di direzione della squadra, con 9 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte.