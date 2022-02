Juventus, scudetto possibile sì o no? Le parole di Allegri

Le cessioni importanti e i nuovi arrivi di Dusan Vlahovic e Denis Zakaria, entrambi a segno nel successo interno di domenica scorsa sull’Udinese, hanno iniettato nuova linfa vitale nell’ambiente della Juventus, piuttosto depresso prima dell’incredibile sessione di mercato di gennaio. Tanto che nelle ultime giornate si parla con insistenza sempre maggiore della possibilità che i bianconeri possano addirittura rimontare sul primo posto, nonostante una prima parte di stagione pessima anche dal punto di vista del gioco. Ma questa Juventus può davvero sperare ancora nello scudetto?

Juventus, calendario amico

La matematica non esclude ancora i bianconeri dalla corsa al titolo: il rocambolesco ko dell’Inter nel derby contro il Milan ha ulteriormente accorciato la classifica. C’è anche da aggiungere che la Vecchia Signora si è già messa alle spalle diversi scontri diretti in questo girone di ritorno, pareggiando con Napoli in casa (1-1) e Milan in trasferta (0-0), oltre all’incredibile vittoria in casa della Roma (3-4). Al momento la Juve è a -8 dalla capolista Inter, che tuttavia ha una partita da recuperare a Bologna.

Questo weekend i bianconeri andranno a Bergamo per affrontare l’Atalanta in una sfida fondamentale per il quarto posto. Se la squadra di Allegri dovesse espugnare il Gewiss Stadium, però, la situazione di classifica potrebbe diventare ancora più interessante, considerando che Napoli e Inter si scontreranno tra di loro nella stessa giornata e almeno una delle due, se non entrambe, perderà punti. Dopodiché, la Juve dovrebbe ancora affrontare l’Inter e la Lazio (all’Allianz), oltre alla trasferta a Firenze dell’ultima giornata.

Allegri predica calma

D’altro canto, c’è da considerare anche che Madama non ha una, ma ben tre squadre davanti ed è piuttosto difficile immaginare che tutte e tre facciano meno punti della Juve da qui alla fine. Oltretutto, la squadra di Allegri quest’anno non ha mai dato prova di continuità nel gioco. I due nuovi arrivati potranno porre rimedio fino a un certo punto sotto questo aspetto. L’impressione è che soprattutto il centrocampo e le fasce abbiano bisogno di altri puntelli. L’infortunio di Chiesa, inoltre, è un’altro punto a sfavore verso l’ipotesi di un “rimontone” bianconero.

A spegnere l’euforia è lo stesso Allegri nella conferenza stampa pre-Sassuolo (i neroverdi faranno visita alla Juve domani sera per i quarti di Coppa Italia): “Dopo la vittoria col Verona l’euforia è tornata, ma essere troppo euforici non va bene. Dobbiamo pensare a lavorare perché vogliamo rientrare tra le prime quattro in campionato. Le prime tre sono distanti, siamo indietro, il nostro campionato sarà giocarcela con l’Atalanta da qui a fine stagione. Sono felice del mio ritorno alla Juventus, stiamo facendo un buon lavoro, siamo in corsa su tutti gli obiettivi”.