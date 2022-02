Milan, Franck Kessié vuole il derby : novità in vista del derbymatch contro l’Inter

Milan, Franck Kessié torna a disposizione di Pioli per il match contro i nerazzurri. L’ivoriano desidera essere schierato, ma cosa accadrà a fine stagione? Solamente pochi giorni al match scudetto tanto atteso di sabato alle ore 18. Il ct Stefano Pioli fa un’esame della situazione e punta le sue carte migliori, che possano garantire un gran risultato. I nerazzurri vorranno sicuramente scattare per chiudere prima possibile i conti e spezzare le possibilità di rimonta del Milan. Chi avrà la meglio?

Milan, Franck Kessié: punto di forza

Facciamo il punto della situazione, Zlatan Ibrahimovic ancora un fastidio al tendine d’Achille e sarà il più a rischio. Tomori lavora molto e punta alla formazione in campo. Un punto di forza ritrovato dal ct è Franck Kessié che giunge in Italia (in ritardo) dalla Costa d’Avorio, sarà a disposizione per il derby. Un match tutto da giocare e scoprire, che potrebbe divenire decisivo proprio nelle mani del centrocampista.

Se Pioli decidesse di schierare il giocatore come centrocampista, sarebbe affiancato da Sandro Tonali, ma la presenza non è messa in dubbio. Potrebbe essere l’ultimo derby con la maglia del Milan, a seguito del mancato accordo per il rinnovo. Vige la possibilità di perderlo a fine stagione a parametro zero come già accaduto con Donnarumma e proprio Calhanoglu.

Rinnovo contrattuale per Kessié?

Per l’Ivoriano la questione del rinnovo contrattuale è ancora piuttosto nebulosa e al momento la questione rimane ancora in bilico, quel che è certo però che il giocatore resta una garanzia per il Milan. Il ct Stefano Pioli valuta la possibilità di schierare Franck ancora nel ruolo di trequartista al posto di Brahim Diaz.