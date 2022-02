Serie A, Marco Serra a Sky Sport su Milan-Spezia: “Florenzi era affranto con me”

Serie A, Marco Serra dopo l’ultimo episodio che lo ha visto protagonista durante il match tra Milan e Spezia, torna a parlare. A San Siro un finale di gara con picchi di emozione, talvolta purtroppo poco positivi. Ecco le parole dell’ex arbitro Trentalange, stella di Argento al merito sportivo CONI: “Ho trovato un uomo ferito ma maturo e motivato“. Scopriamo adesso le dichiarazioni di Serra durante l’intervista mandata in onda su Sky Sport.

Serie A, Marco Serra: “Florenzi mi ha abbracciato, Ibra mi ha detto di essere forte”

Scopriamo insieme le parole dichiarate del direttore di gara Marco Sarri a Sky Sport, tornando a parlare della sfida Milan-Spezia: “Florenzi mi ha abbracciato, Ibra mi ha detto di essere forte. Il gesto che hanno fatto i giocatori del Milan negli spogliatoi l’ho apprezzato molto il giorno dopo, sul momento il mio stato emotivo non me lo ha permesso“.

Serra: “Florenzi era affranto con me”

Accade questo, Sarri non applica il vantaggio sul finale di gara, rendendo vano il gol del 2-1 di Messias che avrebbe dato una vittoria certa al Milan. Segue l’intervista: “Calabria da capitano mi ha detto parole di conforto, poi passa Florenzi, che era affranto come me, poi passano Theo e Diaz e anche loro mi hanno detto di tirarmi su e reagire perché si sbaglia tutti. E poi è arrivato Ibrahimovic, la sostanza del suo discorso era: ‘ora dimostra di essere forte e reagisci‘ “.

Una promessa importante

Il direttore sportivo spiega al suo pubblico il prossimo obiettivo, parole importanti che fanno sperare bene: “Adesso non vedo l’ora di tornare ad arbitrare“. A spendere alcune parole è stato il presidente dell’Aia Trentalange: “Ho trovato un uomo ferito ma maturo e motivato. Noi arbitri sappiamo che spesso dobbiamo trasformare i problemi in risorse, ci ha fatto molto piacere la reazione del Milan“.