Milan, Giroud primo match contro l’Inter: Zlatan ancora solo palestra

Milan, Giroud partirà dal primo minuto, ed è quasi una certezza, per il grande match di sabato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Nella giornata di venerdì riusciremo a capire qualcosa in più su Zlatan che ancor oggi sofferma il suo ‘allenamento personalizzato’ in palestra, dopo il danno al tendine. Questa mattina il canadese Fikayo Tomori ha lavorato assiduamente con il gruppo, nonostante una condizione poco serena dovuta al ginocchio.

Milan, Giroud dal primo minuto: in attacco Rebic?

In vista del grande match Stefano Pioli sceglie le carte migliori, ovviamente tra le disponibilità. In attacco troveremo Rebic, anche se non dal primo minuto, dato l’attuale fastidio alla caviglia. In casa rossonera il lavoro del ct Pioli in vista del derby sarà ben studiato, data la delicatezza delle mancanze.

Situazione attuale di Tomori

Secondo gli ultimi aggiornamenti Fikayo potrebbe riprendersi quanto prima, considerando l’operazione è che per un tempo standard di recupero ci voglia un mese. Dalle ultime visite il ginocchio ha dato buoni risultati, soprattutto per la condizione di lavoro in campo, singolo e in gruppo.

In vista della gara i tifosi attendono con ansia le ultime e decisive dichiarazioni del ct Pioli, che riusciremo a ottenere solamente poco prima del match.