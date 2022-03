Dove vedere Fiorentina Verona, streaming e diretta TV

Ecco dove vedere Fiorentina Verona in diretta TV e streaming. Una partita molto attesa tra due delle squadre che giocano il miglior calcio in Italia attualmente. I due tecnici Italiano e Tudor fanno dell’aggressività e del gioco offensivo il loro marchio di fabbrica. E’ lecito attendersi gol e spettacolo.

La Fiorentina arriva dalla sfortunata sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus e da quella sempre rocambolesca dell’ultimo turno di campionato a Sassuolo. Italiano chiede ai suoi i gol che sono mancati in Coppa e soprattutto 3 punti fondamentali per continuare a sperare nell’Europa.

Il Verona di Tudor arriva al Franchi con l’obiettivo dei 40 punti stagionali già raggiunto con tantissime gare d’anticipo. Il tecnico croato non si accontenterà del pari, con i 3 punti il Verona scavalcherebbe proprio i viola in piena zona Europa League.

Dove vedere Fiorentina Verona, diretta TV e streaming: viola in cerca del riscatto



Ecco dove vedere Fiorentina Verona in diretta TV e streaming, la gara sarà trasmessa su DAZN, l’unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM, 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. (Guarda la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora)

Un’altra grande partita andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze, la Fiorentina-fantasia di Italiano contro il solido Verona di Igor Tudor.