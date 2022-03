Fiorentina Bologna in diretta TV e streaming su Sky o DAZN? Ecco dove vedere il derby dell’Appennino

La domenica calcistica inizia all’ora di pranzo con un classico de nostro campionato di Serie A. Va in scena infatti allo Stadio “Artemio Franchi” Fiorentina Bologna. Il derby dell’Appennino promette emozioni e scintille con i rossoblù emiliani che cercano un successo che sarebbe di grande prestigio. La Fiorentina vuol continuare a sognare l’Europa, ecco dove vedere in diretta TV e in streaming la sfida e scopriamo se su DAZN oppure su Sky.

Mihailovic sfida Italiano, ecco dove vedere Fiorentina Bologna in streaming e diretta TV

Si sfidano due dei migliori tecnici di tutto il Campionato: Mihailovic è stato anche sulla panchina viola e sta facendo molto bene al Bologna, Italiano è il vero top player di una Fiorentina lanciatissima.

Toscani e rossoblù emiliani si sfideranno domenica 13 marzo alle ore 12:30. La sfida Fiorentina–Bologna verrà trasmessa da DAZN (segui tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva a 29,99€/mese. Disdici quando vuoi), che detiene l’esclusiva di 7 partite e la co-esclusiva di 3 partite della Serie A 2021/22, e su Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Puoi vedere Fiorentina–Bologna in streaming live e on demand su DAZN. Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW.

GUARDA FIORENTINA BOLOGNA IN DIRETTA TV SU DAZN