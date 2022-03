Il Genoa adesso ci crede davvero alla salvezza. E’ lui l’uomo in più

L’uomo in più del Genoa stavolta non è un calciatore, bensì il proprio allenatore. Alexander Blessin sta facendo svoltare il Genoa e lo sta proiettando verso una lunga corsa salvezza, insperata fino a qualche settimana fa. Con la vittoria ottenuta per 1-0 ieri sera con gol di Portanova (primo in Serie A) contro il Torino si porta a quota 22 punti in classifica, momentaneamente a soli 3 punti di distanza dalla salvezza, anche se le squadre che sono davanti hanno una partita in meno (il Venezia due). Comunque c’è vita e c’è speranza, questo già è un grandissimo risultato e il merito è principalmente di Blessin.

Blessin uomo in più del Genoa che ora crede nella salvezza

Alexander Blessin sulla panchina del Genoa è ancora imbattuto. Ha ottenuto 7 pareggi (consecutivi) e una vittoria, per un totale di 10 punti. Il mister tedesco ha sistemato innanzitutto la difesa, ermetica ormai. La squadra praticamente non prende più gol e ha lavorato in maniera sontuosa nella tenuta atletica e nella mentalità. Ora giocare contro il Genoa è diventato molto difficile, in questo momento è una delle squadre più in forme del campionato. L’ultima squadra a farne le spese è stato ieri il Torino che ha perso 1-0 pur giocando in superiorità numerica dal minuto 24 del primo tempo dopo l’espulsione di Ostigard. Da quel momento è salito in cattedra Blessin che ha diretto in maniera impeccabile i suoi, compiendo un capolavoro tattico e portando a casa la vittoria. Chapeau mister Alexander Blessin.