Le iene e i presunti favori arbitrali alla Juve: la conta degli episodi e il verdetto – VIDEO

Nella serata di mercoledì 9 marzo 2022 è andato in onda a Le Iene un servizio che già prima della messa in onda aveva fatto molto discutere gli appassionati e i tifosi di calcio, ovvero: “La Juve è stata favorita o no quest’anno dagli arbitri?“. L’inviato Filippo Roma, infatti, ha voluto annunciare di far luce sui presunti favori arbitrali ricevuti dalla Juventus nella stagione 2021/22 di Serie A, facendo visionare gli episodi più controversi all’ex arbitro e adesso opinionista Mediaset Graziano Cesari. Inoltre, Roma ha sentito anche alcune opinioni di ex-calciatori tra cui Bobo Vieri, Bergomi, Tardelli e Boniek. Ecco di seguito i dettagli sul servizio.

La Juve è stata favorita o no? Il Servizio

Il servizio è iniziato con le parole di alcuni ex-calciatori sulla questioni favori e torti arbitrali alla Juventus. Ecco le loro risposte alla semplice domanda: La Juventus è favorita dagli arbitri?

BOBO VIERI – «Che ne so, non me ne frega un c***o».

TARDELLI – «Torti e favori si equivalgono, ma tu pensi solo alla Juve».

BERGOMI – «Quest’anno credo che torti e favori si equivalgano, mentre sullo storico mi avvalgo della facoltà di non rispondere. La sudditanza psicologica degli arbitri però esiste, ma verso tutte le grandi».

Filippo Roma è passato poi a far rivedere alcuni episodi dubbi di questa stagione a Graziano Cesari: dal rigore in Juve-Roma con la scelta di Orsato (quindi a favore) fino al fallo da rigore di Messias su Morata non fischiato in Milan-Juve (quindi a sfavore). Ecco di seguito il video con i nove casi sui 23 analizzati.

La @juventusfc è stata favorita o no quest’anno dagli arbitri? Con Filippo Roma e @marcoocchipintj abbiamo fatto rivedere a Graziano Cesari i 23 episodi contestati. Guardate un po’ com’è finita! #LeIenehttps://t.co/ypAiPuXW10 — Le Iene (@redazioneiene) March 9, 2022