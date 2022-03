“Curve erano attaccate con lo scotch”, ecco come sarà il nuovo stadio Fiorentina

Dopo una stagione giocata alla grande, la Fiorentina di Commisso procede la sua rivoluzione. Questa volta il tema è quello dello stadio. In questi giorni, infatti, è stato approvato il progetto per il rifacimento del Franchi. Il progetto per il nuovo stadio Fiorentina, firmato dall’architetto David Hirsch dello studio Arup e vincitore del concorso del Comune, trasformerà l’attuale impianto sportivo in uno moderno, tutto coperto e con una capienza di almeno 40.000 posti.

Del nuovo progetto ne ha parlato al Corriere Fiorentino l’architetto Gianni Pettena, uno dei protagonisti della grande stagione fiorentina dell’Architettura Radicale. “Lo studio vincitore è una garanzia assoluta della possibilità e della necessità che quest’opera di Nervi ha di essere da una parte difesa e dall’altra attualizzata – ha detto – senza essere mortificata dall’aggiunta di nuove funzioni. Anzi direi che viene quasi “completata” dalle aggiunte”.

“Le curve? Prima erano quasi attaccate con lo scotch e il resto dello stadio si sposava male. Questo progetto propone una maggiore continuità linguistica e il riutilizzo delle vecchie due curve per ospitare funzioni di cui lo stadio è mancante, commerciali ed espositive”. Inoltre poi continua: “Il progetto ha una natura poco presuntuosa, si presta alle esigenze di oggi ma porge la mano anche a quelle del futuro…La Fiorentina non dovrà traslocare durante i lavori”.

Come sarà il nuovo stadio Fiorentina

Come scritto prima, il nuovo progetto per la ristrutturazione dello stadio, trasformerà il vecchio impianto in uno moderno. Sopra le vecchie gradinate correrà una lamina metallica, in modo da creare un “tetto” per i tifosi. Inoltre arriverà anche un museo e un auditorium. Intorno sarà costruito un parco.

Costruendo nuove tribune, che integreranno quelle vecchie, verranno ricavati anche nuovi spazi. Ci sarà un’area espositiva sul lato della Curva Ferrovia e un auditorium con posti a sedere sul fronte della Curva Fiesole. Previsti poi 28 nuovi skybox, sospesi sopra la maratona, e 23 skybox riqualificati su due piani sul versante della tribuna d’onore con accessi dedicati e connessioni dirette al parcheggio interrato. E poi, all’interno, ristoranti, aree open-space e servizi igienici.

Il progetto del nuovo stadio Fiorentina sarà finanziato con i soldi del Recovery Fund. I cantieri partiranno nel 2023, probabilmente nel mese di ottobre, e dovranno concludersi entro il 2026 per non perdere i finanziamenti.

Il team di David Hirsch ha poi indicato la via per ridurre l’impatto degli interventi sul campionato, permettendo di giocare nello stadio Artemio Franchi durante tutti i lavori, anche se a capienza ridotta. Il cantiere per la realizzazione della copertura e delle nuove tribune sarà diviso in fasi, durante due stagioni calcistiche, con l’obiettivo di arrivare per il terzo campionato al 100% della capienza. Durante questo ultimo periodo saranno conclusi gli allestimenti delle funzioni a servizio degli spettatori.