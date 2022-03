Probabili formazioni Fiorentina-Bologna: Italiano si affida Piatek, Mihajlovic con il dubbio Arnautovic

Fiorentina-Bologna sarà il “lunch match” della 29.a giornata del campionato di Serie A . Un match fondamentale principalmente per i viola che lottano per la qualificazione in Europa e attualmente sono ottavi con 43 punti (13 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte) ma hanno da recuperare una gara e sono reduci in campionato dal pareggio interno del “Franchi” contro il Verona per 1-1. I “felsinei”, invece, hanno 33 punti (9 vittorie, 6 pareggi e 12 sconfitte) e nel turno precedente hanno pareggiato 0-0 contro il Torino al “Dall’Ara”. Prima di dare uno sguardo alle probabili formazioni di Fiorentina-Bologna, ecco un’analisi dettagliata sulle probabili formazioni del turno di Serie A.

Fiorentina-Bologna probabili formazioni: ecco le scelte di Italiano e Mihajlovic

QUI FIORENTINA- Italiano si affiderà al modulo 4-3-3 con Terracciano tra i pali; linea difensiva formata da Venuti e Biraghi sugli esterni con Milenkovic ed Igor al centro della difesa; in mezzo al campo agiranno Castrovilli, Torreira e Maleh; il tridente offensivo sarà composto da Ikonè, Piatek e N. Gonzalez. Nei viola non ci saranno lo squalificato Bonaventura e l’infortunato Nastasic.

QUI BOLOGNA- Mihajlovic risponderà con Skorupski in porta; i tre difensori saranno Soumaoro, Medel e Bonifazi; i due esterni di centrocampo saranno De Silvestri e Hickey con Schouten e Soriano in mezzo al campo; nel tridente offensivo agiranno Orsolini, Barrow e Sansone. Nei felsinei squalificato Theate, mentre saranno assenti per infortunio Bonifazi, Kingsley, Dominguez, Vignato e Santander.

Serie A, probabili formazioni Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Maleh; Ikoné, Piatek, N.Gonzalez. All. Italiano.

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone. All. Mihajlovic.