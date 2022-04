Calciomercato Milan, clamoroso Kessie! Bomba dalla Spagna

In queste ore sta emergendo una clamorosa indiscrezione dalla Spagna che potrebbe modificare alcune situazioni inerenti al calciomercato del Milan.

A tutti gli effetti Frank Kessie è ufficiosamente un calciatore che dalla prossima stagione vestirà la maglia del Barcellona. L’ivoriano ha già sostenuto le visite mediche e sottoscritto un pre-accordo con i catalani. Eppure in Spagna c’è chi sostiene che questa trattativa potrebbe non arrivare alla sua conclusione.

La situazione economica del Barcellona difficilmente potrebbe permettere in questo momento di accollarsi un ulteriore stipendio molto oneroso come quello dell’attuale centrocampista del Milan. Saranno necessarie delle cessioni e la mancata riconferma di calciatori attualmente in prestito.

Il Milan resta slla finestra in attesa di capire se la storia con Kessie è realmente al capolinea oppure se potrebbe clamorosamente riaprirsi.

Un rinnovo in extremis col forte centrocampista ivoriano, alle condizioni proposte dai rossoneri, cambierebbe la necessità di tornare sul mercato in quella zona di campo e molte strategie del calciomercato del Milan per la prossima Serie A.