Inter, Radu in lacrime a fine partita e i compagni di squadra lo proteggono – FOTO

La papera di Andrei Radu all’81’ minuto di Bologna-Inter è costata la sconfitta alla formazione nerazzurra. Il portiere nerazzurro è stato chiamato per sostituire Samir Handanovic, infortunatosi all’ultimo minuto, ma con un’incredibile liscio la sua serata è passata da essere un occasione per mettersi in mostra a una serata d’orrore. I compagni di squadra però si sono stretti intorno al giovane portiere, visibilmente scosso anche negli ultimi minuti di partita e che è scoppiato in lacrime dopo il triplice fischio. Ecco di seguito le loro reazioni.

Radu in lacrime: la reazione dei compagni di squadra – FOTO

Dopo il triplice fischio finale Andrei Radu è scoppiato in lacrime nel cammino verso gli spogliatoi e i compagni di squadra sono corsi a consolarlo. Correa e Cordaz sono andati ad abbracciarlo, con il secondo che anche negli spogliatoi ha cercato di parlare con il portiere rumeno visibilmente disperato. Dumfries si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato. L’esterno olandese si è messo davanti alla telecamera che stava riprendendo la scena. Ecco di seguito alcuni scatti.

#BolognaInter – #Radu in lacrime a fine partita e i compagni di squadra lo proteggono 📸 pic.twitter.com/bBKIaySWjP — Mattia D'Elia (@mattiadeliaa) April 28, 2022