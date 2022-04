Squalificati Serie A 32° giornata: tanti big fermati dal giudice sportivo

Ecco gli squalificati Serie A per la 32° giornata. Saranno in totale tredici i calciatori che non potranno essere schierati per la prossima giornata di campionato a causa della decisione del giudice sportivo. Quattro di questi per espulsione e nove per essere stati ammoniti essendo in diffida. Tutti i calciatori dovranno scontare 1 giornata di stop.

Pesanti le assenze di Anguissa e Torreira che dovranno saltare il big match della prossima giornata Napoli-Fiorentina. Curiosa invece la squalifica combinata a Mattia De Sciglio della Juventus: il calciatore è infatti stato espulso da Irrati al termine della gara per frasi irriguardose. Al calciatore anche una sanzione di €5000.

Squalificati Serie A: gli assenti del prossimo turno di campionato

Vediamo nel dettaglio le decisioni del giudice sportivo:

Squalificati Milan: NESSUNO

Squalificati Napoli: Zambo Anguissa

Squalificati Inter: Martinez L.

Squalificati Juventus: De Sciglio (con ammenda 5000€), Morata

Squalificati Roma: Pellegrini Lo.

Squalificati Lazio: NESSUNO

Squalificati Fiorentina: Torreira

Squalificati Atalanta: De Roon

e quali saranno gli altri calciatori indisponibili per il prossimo turno di Serie A:

-Grassi (Cagliari)

-Fazio (Salernitana)

-Luperto (Empoli)

-Bonazzoli (Salernitana)

-Frattesi (Sassuolo)

-Pereyra (Udinese)

Si ricorda che le squalifiche scattano per un’espulsione maturata nella gara precedente sia a causa di un rosso diretto che per una somma di ammonizioni. Anche al raggiungimento del quinto cartellino giallo arrivato in più partite diverse verrà combinata una giornata di squalificata.

Squalificati Serie A: i calciatori che entrano in diffida e le ammende

Dopo l’elenco degli squalificati per la 32° giornata, ecco la lista dei calciatori che entrano in diffida e che saranno squalificati se ammoniti nelle prossime gare:

-Dalbert (Cagliari)

-Kyriakopoulos (Sassuolo)

-Perisic (Inter)

-Rabiot (Juventus)

-Sergio Oliveira (Roma)

-Singo (Torino)

Ecco invece la lista dei diffidati delle big di Serie A per il prossimo turno:

Diffidati Milan: Romagnoli, B.Diaz

Diffidati Napoli: Koulibaly, Demme

Diffidati Inter: Bastoni, Vidal, Perisic

Diffidati Juventus: Vlahovic, Rabiot

Diffidati Roma: Zaniolo, Oliveira

Diffidati Lazio: Luiz Felipe, Marusic, Patric

Diffidati Fiorentina: Amrabat, Castrovilli, Odriozola

Diffidati Atalanta: NESSUNO

C’è molta attenzione in casa Napoli e Roma perchè un’ammonizione ad uno dei propri diffidati farebbe saltare la sfida del 18 aprile Napoli-Roma.

Il Giudice sportivo ha inoltre combinato una squalifica di 2 turni a Pietro Accardi dirigente dell’Empoli espulso nella gara contro la Fiorentina.

Sono state combinate anche le seguenti multe:

–€12000 al Napoli per lancio di bengala;

–€8000 all’Atalanta per cori contro la tifoseria avversaria e l’arbitro;

–€5000 al Verona per avere, i propri raccattapalle, rallentato il gioco;

–€5000 alla Salernitana per lancio di oggetti;

–€3000 al Genoa per aver ritardato l’inizio della gara.