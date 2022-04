Serie A, dove vedere Roma Bologna: diretta TV e streaming, Sky o DAZN?

Ecco dove vedere Roma-Bologna in streaming e diretta TV, posticipo serale della domenica di Serie A del 1° Maggio. Due squadre che in questo momento hanno una situazione molto differente: gli uomini di Mourinho sono reduci dalla partita di Conference contro il Leicester e cercano un successo che li tenga in corsa per la Champions; il Bologna invece ha ancora in testa la vittoria incredibile contro l’Inter e vuole un nuovo scalpo d’autore.

Una gara che proprio per queste ragioni potrebbe riservare spettacolo e gol. Una sconfitta della Roma potrebbe regalare alla diretta concorrente Juventus l’accesso alla prossima Champions League con tre gare d’anticipo.

Ecco dove vedere Roma-Bologna: Mourinho prova a restare aggrappato al sogno Champions

La sfida fra Roma e Bologna sarà trasmessa in esclusiva da Dazn e si disputerà allo stadio Olimpico domenica 1° maggio alle ore 20:45. Attiva ora/Abbonati ora a DAZN. 29.99 euro/mese. Disdici quando vuoi

Gli abbonati tramite app potranno vedere la partita direttamente sulla propria smart tv oppure collegando al proprio televisore una Playstation 4/5, Xbox, TIMVISIONBOX, Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

All’andata la sfida del Dall’Ara ha visto prevalere il Bologna con il risultato di 1-0 che conferma la sua predisposizione all’impresa contro le big della Serie A.