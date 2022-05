Marotta chiarisce la situazione Perisic

La vittoria per 3-1 contro il Cagliari tiene in vita le ultime speranze dell’Inter in chiave campionato. I sardi sono caduti sotto i colpi di Darmian e Lautaro, autore di una doppietta. Ad aprire le marcature Darmian su assist di Perisic, autore, nuovamente, di una prestazione di altissimo livello. Ormai non fa più notizia.. Ma il croato è il migliore di questo finale di stagione dei neroazzurri. E Marotta ai microfoni di DAZN nel prepartita ha parlato della situazione contrattuale del numero 14. Per Perisic rinnovo imminente?

L’ad neroazzurro ha così commentato: “A fine campionato, risolveremo tutte le questioni sospese tra cui questa. Parliamo di un giocatore molto bravo per il quale vogliamo il meglio, fra poco ci siederemo ad un tavolo. La volontà è quella di andare avanti, sicuramente.”

Dopo la vittoria in finale di Coppa Italia – con doppietta del croato – contro la Juventus, Perisic aveva manifestato il suo malumore per la situazione legata al rinnovo. Ora Marotta sembra voler calmare le acque e i tifosi. Nelle ultime 72 ore le voci su un suo possibile passaggio alla Juve o al Milan sono iniziate a circolare e la tifoseria vorrebbe ancora in squadra il 33enne di Spalato. Per Perisic rinnovo e adeguamento? Ad oggi una certezza: l’Inter non può fare a meno di lui.