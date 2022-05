Serie A, dove vedere Fiorentina – Juventus: diretta TV e streaming

Ultima giornata di Serie A ecco dove vedere Fiorentina-Juventus in streaming e diretta TV. La partita del Franchi è decisiva per i ragazzi di Mister Vincenzo Italiano che cercano i punti necessari a tornare in Europa dopo molte stagioni. La Juventus che non ha niente da chiedere a questa gara ha già salutato i suoi campioni che lasceranno a fine stagione, ma non vorrà fare figuracce sul campo di una storica rivale.

Se la situazione dei bianconeri appare serena e totalmente incentrata sulla programmazione della prossima annata, per i viola la gara di stasera è decisiva per le sorti di tutte le scelte presenti e future. Italiano andrà con la migliore formazione possibile, Allegri invece dovrebbe lasciare spazio anche a chi giocato meno, rinunciando almeno in partenza al serbo Vlahovic, grande ex della sfida.

Fiorentina-Juventus, ecco dove vedere il big match del Franchi



Il match Fiorentina – Juventus si gioca sabato 21 Maggio alle ore 20:45 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

Diretta del match come di consueto affidata a DAZN: per seguire la sfida tra viola e bianconeri bisognerà innanzitutto abbonarsi a DAZN prima di scaricare l’app su moderna smart tv oppure su console di gioco (Xbox e PlayStation). In alternativa è possibile ricorrere a dispositivi come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.

La gara del Franchi sarà in coesclusiva anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (252 del satellite).

Segui la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora.