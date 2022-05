Serie A, Fiorentina-Roma probabili formazioni: bocciatura pesante per Italiano

ì

Fiorentina-Roma è il posticipo della 36^ giornata di Serie A, ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due tecnici.

I viola devono invertire un trend negativo che li sta lentamente allontanando dall’obiettivo Europa, apparso quasi sempre alla portata durante l’anno. La Roma dal canto suo deve smaltire in fretta la sbornia di emozioni dopo la qualificazione alla finale di Conference e rituffarsi in campionato.

Un pò di turnover per Mourinho che farà rifiatare Smalling e che dovrebbe concedere una chance in avanti a El Shearawy e Carles Perez. Per la Fiorentina invece si va verso la panchina per Gonzalez al quale Italiano potrebbe preferire Saponara apparso in buona condizione. Una bocciatura importante per l’argentino in una partita decisiva per la stagione viola.

Fiorentina-Roma, le probabili formazioni del monday night

Il match si disputerà lunedi 9 maggio alle ore 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Queste le probabili formazioni di Fiorentina-Roma:

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Ikone, Cabral, Saponara. Allenatore: Italiano.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, S. Oliveira, Zalewski; Perez, El Shaarawy; Abraham. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

Guardalinee: Vecchi e Rocca

Quarto uomo: Sacchi

Var: Banti

Avar: Santoro

TV: Dazn