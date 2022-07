Amichevoli Lecce estate 2022: calendario, date e orari delle partite in programma

AMICHEVOLI LECCE ESTATE 2022, IL CALENDARIO DEI MATCH IN PROGRAMMA – Il primo luglio comincia la nuova stagione 2022-2023: ricordiamo che il campionato di Serie A comincerà prima del solito, nel weekend prima di ferragosto. Pertanto, la preparazione pre-campionato sarà decisiva per cominciare bene fin da subito e ottenere buoni risultati fino alla pausa per i Mondiali in Qatar che durerà più di 50 giorni. Il Lecce si ripresenta in Serie A con l’ambizione di restarci, pur sapendo che non sarà per niente facile.

Ritiro Lecce, ecco quando comincia: a Folgaria da giovedì 30 giugno

Il Lecce di Marco Baroni è tra i primi a radunarsi, visto che il lavoro per la nuova stagione ha inizio il 25 giugno. Poi ritiro a Folgaria dal 30 giugno fino al 15 luglio, in attesa dei colpi di mercato in arrivo: una volta lì, la squadra salentina prenderà parte ad alcune amichevoli.

Amichevoli Lecce estate 2022, quando si gioca: il calendario delle gare

Per ora, la società giallorossa ha annunciato solo le date delle gare amichevoli in programma per il periodo del ritiro a Folgaria. Non ancora svelati i nomi delle squadre che il Lecce affronterà tra il 5 e il 15 luglio:

MARTEDI’ 5 LUGLIO: Lecce-Postal

SABATO 9 LUGLIO: Lecce-Rovereto

VENERDI’ 15 LUGLIO: Lecce-