Iervolino sul calciomercato: “Arriveranno ancora rinforzi”

Danilo Iervolino non si pone limiti e fa sognare i tifosi della Salernitana. Il Presidente dei granata lo scorso anno ha prelevato una società allo sbando e grazie all’aiuto di Walter Sabatini, è riuscito nell’impresa di restare in Serie A. Nonostante il miracolo sportivo, il sodalizio tra il patron dei campani e il direttore sportivo si è bruscamente interrotto ma questo non ha frenato le ambizioni di Danilo Iervolino. Quest’ultimo al quotidiano Il Mattino ha dichiarato: “Fatti, non parole. Salernitana salva, poi voglio sognare”.

Iervolino afferma che per la Salernitana il calciomercato non è finito

Il Presidente dei campani ha assicurato i tifosi affermando che dopo l’arrivo di Junior Sambia e Lovato, la società è ancora alla ricerca di altre pedine per completare la rosa: “Manca ancora qualche innesto. Ci stiamo lavorando. Siamo quelli che fanno i fatti e non le parole. Arriveranno ancora rinforzi”. Nonostante le alte ambizioni, al momento l’obiettivo societario è ancora la salvezza ma sul futuro non si pone limiti: “Salvare la squadra per il 2° anno di fila sarebbe già un bel traguardo. Nel giro di due anni però vorrei essere dall’altra parte della classifica”.