Le prime parole di Dybala da calciatore della Roma: «Sono molto felice. Il numero di maglia sarà…»

E’ il Dybala day a Roma e in Portogallo. Il calciatore argentino, ormai ex Juventus, nella notte ha detto sì alla proposta della formazione giallorossa di José Mourinho e nella tarda mattinata è atterrato in Portogallo per raggiungere la sua nuova squadra. Alle ore 11:15, la Joya è atterrata a Faro (Portogallo), insieme ai proprietari della Roma e al general menager Thiago Pinto, con un volo privato e ha già rilasciato le prime parole da nuovo calciatore giallorosso. Ecco di seguito le sue parole.

Le prime parole di Paulo Dybala da calciatore della Roma

Sbarcato in Portogallo, a Faro, Paulo Dybala ha pronunciato le prime parole da calciatore della Roma. La prima domanda è stata quella sul numero di maglia che prenderà in giallorosso. Infatti, uno dei primi pensieri dei tifosi giallorossi dopo aver appresso della notizia è stato proprio questo: sceglierà la 10 di Totti o virerà su un altro numero? Ecco la risposta dell’argentino:

«Sono molto felice. La maglia numero 10? Poi ne parleremo. Sarà una sorpresa»