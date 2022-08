Curva Nord assente a Lecce: le motivazioni

La prima di campionato fra Lecce e Inter al Via del Mare non vedrà presente la Curva Nord dell’Inter. Tramite un comunicato sulla pagina Facebook, sono state rese note le motivazioni:

“La Curva Nord rende noto che, con grande dispiacere, non riuscirà ad essere presente ufficialmente stasera alla prima di campionato a Lecce. Due dei pullman partiti ieri sera da Milano si sono rotti strada facendo e la carovana neroazzurra (visto anche il periodo dell’anno complicato) non ha trovato soluzioni d’emergenza praticabili. Siamo certi che tutti gli altri interisti giunti in Salento sapranno comunque dare quella spinta in più necessaria alla squadra“.

Anche senza i suoi supporters, la squadra di Inzaghi non può permettersi di sbagliare all’esordio contro i neopromossi del Lecce. Confermati Brozovic e Gosens – in dubbio fino a qualche ora fa – mentre partirà dalla panchina, a sorpresa, Bastoni, al suo posto Federico Dimarco. Panchina anche per i neoacquisti Asllani, Bellanova, Mkhitaryan e Onana. In attacco si rivede la Lu-La, col belga titolare all’esordio e Dzeko che gli farà da backup. Out, invece, per problemi fisici, Danilo D’Ambrosio. Nel frattempo Inzaghi continua ad aspettare un difensore che servirà a colmare il vuoto lasciato da Andrea Ranocchia e il nome più caldo sembra essere quello di Akanji, svizzero del Borussia Dortmund.