Juventus-Sassuolo, Allegri e le formazioni: ecco chi sostituirà Pogba

La Juventus sarà impegnata lunedi 15 Agosto nella prima sfida di campionato contro il Sassuolo e Allegri sta già studiando le formazioni con cui potrebbe affrontare la sfida. La Juventus teme molto questo esordio anche alla luce della sconfitta patita proprio allo Stadium lo scorso anno. Il Sassuolo è squadra tosta ed è sempre in grado di mettere in difficoltà chiunque. I bianconeri arrivano da un precampionato così così, in cui si è giocato pochissimo, viaggiato molto e parlato abbastanza di mercato. Uno dei principali problemi di questo inizio di stagione è stato poi quello degli infortuni. Dopo De Sciglio e Vlahovic e i lungodegente Chiesa è toccato infatti a Paul Pogba accusare un problema al menisco del ginocchio e fermarsi. Il “Polpo” è stato poi alle prese con la scela di come intervenire per poi optare per una soluzione conservativa e non operarsi.

Pogba torna a settembre: Juventus-Sassuolo ma non solo. Ecco le formazioni di Allegri

Per la sfida col Sassuolo Allegri ha veramente molti dubbi. In porta non è scontata la presenza di Szczesny ed è pronto Perin che ha mostrato una forma già ottima. In difesa non ci dovrebbero essere dubbi: Danilo, Bremer e Bonucci sono certi del posto con Alex Sandro seriamente insidiato da Luca Pellegrini. La coppia Bremer-Bonucci apre la lista dei nostri consigli per i difensori del Fantacalcio. A guidare la squadra davanti alla difesa ci sarà Locatelli, in attesa che la società acconti Allegri andando a prendere Paredes dal PSG dopo aver piazzato Arthur al Valencia. Zakaria sembra abbastanza certo del posto sul centro-destra della mediana e dalla parte opposta ci sarà la prima vera sorpresa di questo precampionato: sarà infatti Nicolò Fagioli a sostituire Paul Pogba. Il centrocampista sbocciato nelle giovanili bianconere ha infatti convinto il tecnico livornese e resterà a Torino tutta la stagione. Per lui è pronto il prolungamento del contratto fino al 2026. Con Ranocchia in prestito a Monza, dovrebbe essere Rovella a restare bianconero e Miretti invece dirottato in prestito, probabilmente verso Salerno.

L’attacco ha due certezza assolute: Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. La terza maglia se la giocheranno Juan Cuadrado e Moise Kean, anche se non è da escludere che se la Juventus chiudesse l’arrivo di Kostic prima di mercoledi Allegri potrebbe pensare di gettarlo subito nella mischia. Tante opportunità e tante formazioni per la gara Juventus-Sassuolo.