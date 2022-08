Maglie calcio serie A: Fiorentina, Lazio e Napoli le divise più care

La nuova stagione è alle porte e oramai quasi tutte le squadre hanno presentato la divisa ufficiale per la prossima stagione. Tra le maglie di calcio in Serie A più care spiccano quelle di Fiorentina, Lazio e Napoli. Il prezzo singolo della viola è di 99,00€ ma a questi vanno aggiunti 20,00€ per la personalizzazione e 7,00€ per la patch Serie A, per un totale di 126,00€. Dovranno sborsare 1,00€ in meno i tifosi di Napoli e Lazio per avere una maglia della loro squadra del cuore. La differenza sta nel fatto che i supporter biancocelesti potranno acquistare per 98,00€ la maglia senza personalizzazioni e patch mentre i partenopei sono obbligati a sborsare 125,00€ non avendo nessuna scelta.

Maglie calcio Serie A: Empoli e Cremonese le botteghe meno costose

La maglia di calcio della Serie A è da sempre il simbolo che ogni tifoso vuole sfoggiare allo stadio oppure in una partitella tra amici. I supporter più contenti sono sicuramente quelli di Empoli e Cremonese. I toscani pagano 85,00€ la maglia completa di ogni dettaglio e 70,00€ quella senza personalizzazione. Il tifoso dei grigiorossi sborsa 74.90€ per la maglia standard e 89.90€ se invece preferisce indossare quella dettagliata.

Di seguito lo schema stilato dal sito Calcio e Finanza, in attesa di conoscere i costi delle maglie di Salernitana e Spezia:

Fiorentina: 126,00€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (7,00€) – 99,00€ solo maglia;

Napoli: 125,00€ completa di personalizzazione (inclusa), sponsor (incluso) e patch Serie A (inclusa) – non c’è possibilità di acquistare solo la maglia senza dettagli;

Lazio: 125,00€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (7,00€) – 98,00€ solo maglia;

Roma: 120,00€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (10,00€) – 90,00€ solo maglia;

Inter: 119,99€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (10,00€) – 89,99€ solo maglia;

Bologna: 119,00€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (7,00€) – 92,00€ solo maglia;

Atalanta: 116,00€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (9,00€) e patch Serie A (7,00€) – 80,00€ solo maglia;

Milan: 115,00€ completa di personalizzazione (15,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (10,00€) – 90,00€ solo maglia;

Torino: 113,00€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (5,00€) e patch Serie A (8,00€) – 80,00€ solo maglia;

Juventus: 112,00€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (12,00€) – 90,00€ solo maglia;

Lecce: 109,90€ completa di personalizzazione (15,00€), sponsor (5,00€) e patch Serie A (5,00€) – 84,90€ solo maglia;

Udinese: 108,00€ completa di personalizzazione (15,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (5,00€) – 88,00€ solo maglia;

Sampdoria: 105,00€ completa di personalizzazione (15,00€), sponsor (-) e patch Serie A (-) – 90,00€ solo maglia;

Monza: 104,90€ completa di personalizzazione (15,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (-) – 89,90€ solo maglia;

Verona: 99,00€ completa di personalizzazione (20,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (-) – 79€ solo maglia;

Sassuolo: 90,00€ completa di personalizzazione (15,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (-) – 75,00€ solo maglia;

Cremonese: 89,90€ completa di personalizzazione (10,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (5,00€) – 74,90€ solo maglia;

Empoli: 85,00€ completa di personalizzazione (10,00€), sponsor (incluso) e patch Serie A (5,00€) – 70,00€ solo maglia;

Salernitana: –

Spezia: –