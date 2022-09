Juve, Allegri vicinissimo all’esonero: avvistato Zidane a Torino. I dettagli

Momento di grande riflessione in casa Juve dopo l’ennesima prestazione negativa e l’ennesima sconfitta della stagione. Tutto il mondo bianconero, sui social e non solo, chiede l’esonero di Massimiliano Allegri e la società bianconera si ritrova a prendere in considerazione anche questo possibile scenario. Le strade percorribili al momento sono due: scegliere un allenatore di spessore come per esempio Zidane o Tuchel oppure andare su un traghettatore emotivo e di grinta come Montero o Carrera. In quest’ottica, in questi ultimi minuti, c’è una grande svolta: avvistato uno tra i seguenti tecnici citati a Torino. Ecco di seguito i dettagli.

Avvistato Zidane a Torino: ecco i dettagli

La giornata di lunedì 19 settembre potrebbe essere una giornata importante in casa Juventus. Secondo alcune voci, nella serata di domenica è stato avvistato Zinedine Zidane a Torino. Questa ipotesi porterebbe a pensare che la dirigenza bianconera abbia preso in considerazione l’esonero di Massimiliano Allegri.