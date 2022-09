Quanto guadagna Simone Inzaghi? Lo stipendio del tecnico dell’Inter

La situazione in casa Inter è molto delicata e le prestazioni in campo rispecchiano il periodo nero che l’undici neroazzurro sta attraversando. E, resta in bilico anche la figura dell’allenatore, soprattutto dopo la brutta partita contro l’Udinese. Inzaghi, però, ha un contratto valido fino al 2024 e il suo stipendio è di 5,5 milioni di euro annui.

Inzaghi: stipendio da capogiro

Inzaghi ha firmato il rinnovo di contratto solo qualche mese fa, vedendo incrementare il suo stipendio dai 4 milioni del precedente accordo ai 5,5 che percepisce attualmente. Il tecnico piacentino, però, ha bisogno di risultati vista la precaria situazione di classifica che vede l’Inter già a -5 da Napoli e Atalanta. Era dal 2011-12 che i neroazzurri non partivano così male in campionato.

Cambio di rotta?

Un eventuale esonero costerebbe all’Inter circa 20 milioni di euro, in virtù dell’accordo firmato a giugno e valevole fino al 2024. Molto difficile, quindi, immaginare un nuovo tecnico sulla panchina neroazzurra. La società non naviga in buone acque e la spending review attuata nelle ultime sessioni di mercato ne è la prova. Le cose, però, potrebbero cambiare in caso di risultati negativi contro Roma e Barcellona dopo la sorta, crocevia per questa stagione sia in Serie A che in Champions League. Le soluzioni “interne” potrebbero essere rappresentate da Stankovic, liberatosi dalla Stella Rossa, o Cambiasso.