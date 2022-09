Serie A, dove vedere Inter – Torino: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere Inter-Torino in diretta TV e streaming, anticipo di sabato 10 settembre della 6^ giornata del campionato di Serie A. L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a lasciarsi alle spalle un periodo nerissimo, in cui gli ex campioni d’Italia hanno raccolto soltanto 3 vittorie e 3 sconfitte nelle sei gare ufficiali disputati. Infatti per i nerazzurri dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio e quella ancor più dolorosa nel derby, è arrivata anche la batosta casalinga in Champions contro la corazzata Bayern Monaco. Una falsa partenza che testimonia come alcuni automatismi nerazzurri stiano venendo meno e di quanto la cessione di Perisic e l’assenza di Lukaku si stiano facendo sentire in modo pesante.

Dall’altra parte invece c’è un Torino lanciatissimo. I granata hanno racimolato ben 10 punti nelle prime cinque giornate e sono avanti in classifica. Juric, che sarà sostituito in panchina da Paro per una polmonite che lo affligge da giorni, sembra aver già trovato l’equilibrio di una squadra che sembrava indebolita dal mercato e che invece rappresenta la sorpresa di questo inizio di stagione.

Inter – Torino, ecco dove vedere l’anticipo di Serie A

Il match Inter-Torino, valevole per la 6^ giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su DAZN sabato 10 settembre dalle ore 18:00. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

