La sconfitta, con annessa eliminazione dalla Champions League, potrebbe costare cara a Allegri. L’allenatore della Juventus è fino a ora protagonista di un avvio di stagione non ottimale e dietro di lui potrebbe esserci l’ombra di Zinedine Zidane. Dopo aver lasciato il Real Madrid due anni fa, l’ex calciatore juventino, è stato accostato a varie squadre nelle scorse sessioni di mercato, senza mai, però, accasarsi da qualche parte.

Zidane alla Juventus? Le parole di Henry

Commentando l’accostamento di Henry alla Juventus, Henry ha espresso il suo pensiero: “È stato legato a tanti club ma non è mai successo e non credo Zizou voglia accettare ora. Io lo vedo che aspetta la nazionale francese e avrebbe perfettamente senso come cosa”. Il nome di Zizou, però, sta circolando molto nell’ambiente juventino, coi tifosi che sui social chiedono a grande voce l’esonero di Max Allegri. Zidane in estate ha avuto contatti col Manchester United, che poi ha virato su Ten Hag, senza accettare la proposta degli inglesi. I Red Devils, differentemente dai bianconeri, gli avrebbero dato un budget molto più ampio e un progetto con obiettivi ben diversi. Ecco perché, a oggi, sembra molto difficile che l’ex allenatore del Real Madrid possa accettare i bianconeri.