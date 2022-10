Al Milan non basta il gol di Messias – molto dubbio e senza che sia stato rivisto al Var – nella ripresa: il Torino vincere per 2-1 mettendo fine alla striscia di risultati positivi di Pioli. Il Napoli, a 32 punti, resta a +5 dai rossoneri e ora la distanza inizia a farsi sentire. In casa Milan è mancato l’apporto degli uomini migliori di Pioli: Theo Hernandez e Rafa Leao. Quest’ultimo addirittura sostituito a inizio secondo tempo. I rossoneri devono anche guardarsi dai neroazzurri che stanno risalendo la china dopo un mese di settembre disastroso.

Var in Torino-Milan, perchè non è intervenuto?

L’episodio cruciale del match è il gol di Messias al minuto 67‘. Il calciatore del Milan spinge il difensore del Torino Buongiorno e poi insacca in rete, senza che il Var venga consultato. Quando Abisso convalida il gol ai rossoneri, l’arbitro del Toro Juric protesta in maniera veemente senza essere ascoltato: rosso per il tecnico croato e gol convalidato. Ma per quale motivo il gol non è stato rivisto al Var? Il Var molto probabilmente non richiama Abisso in quanto ha ritenuto valutabile in campo il contatto fra il rossonero Messias e il difensore Buongiorno. Restano, però, moltissimi dubbi sul gol del Milan con il fallo di Messias che sembra netto.