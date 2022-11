La vittoria per 2-0 contro l’Inter dà alla Juventus delle certezze che erano mancate fin dall’inizio del campionato. Allegri in conferenza stampa ha commentato la vittoria dei suoi, sottolineando come questa vittoria possa aiutare il gruppo a ritrovare fiducia. E mentre Simone Inzaghi analizza la sconfitta dell’Inter, Allegri parla anche del futuro della Juve.

Postpartita Juventus-Inter: le parole di Allegri in conferenza stampa

VITTORIA FONDAMENTALE – “Vincere aiuta a vincere, soprattutto perché si crea una squadra con valori. Bisogna avere valori importanti per raggiungere gli obiettivi. Stasera è stato bello vedere tutti partecipi alla partita, alla vittoria, chi ha giocato e chi no con grande entusiasmo. Bisogna mettere da parte gli obiettivi dei singoli, i ragazzi lo stanno facendo nel migliore dei modi. Detto questo dobbiamo godere stasera per la vittoria ma da domani bisogna pensare subito al Verona, altrimenti giovedì rischiamo di buttare a mare quanto fatto. Siamo a due punti dal quarto posto.”

LETTURA GARA – “Rispetto all’inizio riusciamo a stare nella partita, anche con pazienza se non facciamo gol. Loro hanno tecnica, corsa e un episodio poteva girare la partita e i ragazzi sono stati bravi a portarlo dalla loro. È stato bello vederli giocare, abbiamo subito solo con un’occasione di Lautaro su errore di Rabiot.”