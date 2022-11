Inter prestazioni Inzaghi, si pensa a un prossimo passo ben calcolato a seguito della sconfitta di domenica contro la Juventus. I nerazzurri cadono a -11 in classifica e si allontanano dal Napoli. Simone Inzaghi manca i 3 punti contro la capolista, al momento le statistiche riportano -4 ko casalinghi con 5 totali, 16 delle reti di 19 incassate.

Inter prestazioni Inzaghi: altalenanza in campo

Il ct Inzaghi mostra una altalenanza nelle prestazioni e i vertici del club non possono non notare tale andamento. Ricordiamo le parole di Giuseppe Marotta esposte a La Gazzetta dello Sport e de Il Corriere della Sera, in cui si evinceva perfettamente il suo pensiero sul match contro la Juve: “Sconfitta giusta con la Juve, vanno fatte profonde riflessioni“.

‘Non perdersi d’animo’

Dopo il mese di ottobre, coronato da varie vittorie, in particolare dalla conquista degli ottavi di finale di Champions League, il ct si ritrova in una fase di alti e bassi. Il brutto ko allo Stadium fa arretrare la situazione, per i tifosi sicuramente inaspettata. L’impegno del ct, da questo momento in poi, dovrà riflettersi sul team, con obiettivo ‘riscatto quarto posto‘. Sicuramente un buon modo per l’Inter di rimanere concentrati e mantenere l’obiettivo ben visibile, senza perdersi d’animo.