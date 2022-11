Mentre il Napoli è in attesa dell’Empoli per chiudere al meglio la prima parte di campionato, le voci di un ritorno dell’amatissimo Hamsik iniziano a farsi insistenti. L’agente Petras ha parlato dello slovacco, attualmente in forza ai turchi del Trabzonspor in ottica futura. Dopo aver vinto campionato e Supercoppa di Turchia, la carta d’identità recita: 35 primavere e le riflessioni sul futuro sono sempre più attuali. E dopo aver salutato il Napoli – coi campani ben 12 anni e più di 400 presenze – Hamsik potrebbe tornare al Napoli come dirigente.

Hamsik e il Napoli: never ending story

Queste le parole dell’agente: “Torna a Napoli da dirigente? Se ne parla da un bel po’, tutti lo vogliono. Anche il Trabzonspor sarebbe pronto ad offrirgli un triennale pur di farlo restare in Turchia. Si parla di un ritorno al Napoli da dirigente, a lui non dispiacerebbe affatto ma deve decidere tutto con tranquillità, è ben voluto da tutti, anche il ct della Slovacchia Calzona vorrebbe affidargli un ruolo in nazionale. E non è finita perché c’è anche una richiesta della moglie Martina che lo vorrebbe di ritorno a casa e basta. Sapremo di più nelle prossime settimane.” Dopo aver salutato il Napoli nel 2019, Hamsik ha vestito le casacche di Dalian, Goteborg e Trabzonspor.