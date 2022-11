Il Monza travolge 2-0 il Verona in uno scontro che potrebbe risultare decisivo per la permanenza in Serie A in una domenica pomeriggio perfetta.. o quasi. L’infortunio di Sensi ha rovinato la festa ai brianzoli, con il comunicato apparso sulla pagina Twitter del Monza che conferma la gravità: frattura malleolo-peronale.

Ennesimo infortunio per Sensi

Il centrocampista in prestito dall’Inter non è nuovo a problematiche fisiche che hanno interrotto il suo processo di crescita nel momento migliore. La sua prima stagione in neroazzurro sotto la guida di Conte era parso una calciatore pronto ad esplodere, salvo poi vedere il suo cammino tribolato dagli infortuni. Ora per Sensi ennesimo infortunio, come confermato dalle pagine social del Monza: “AC Monza comunica che Stefano Sensi, infortunatosi nella partita di oggi contro l’Hellas Verona, ha riportato una frattura malleolo-peroneale. Da valutare nei prossimi giorni quale sarà il trattamento più idoneo da percorrere. Seguiranno ulteriori accertamenti.”

Rendimento con i brianzoli

Arrivato al Monza in estate in prestito secco dall’Inter, Sensi ha messo insieme fino ad ora 10 partite condite da due reti in questa Serie A. Al centro del progetto – e del centrocampo – della squadra lombarda, il classe 95′ sembrava aver ripreso a disegnare calcio come nei primi mesi all’Inter e questo infortunio è l’ennesimo colpo di sfortuna di una carriera che sarebbe potuta essere ben diversa.