Inter, guarda chi si rivede: Brozovic fra i convocati di Inzaghi

Il Derby d’Italia fra Juve e Inter sarà una partita da dentro o fuori per le due squadre, con la perdente che probabilmente dirà addio al sogno scudetto. Con un Napoli che non sembra volersi fermare, l’Inter ha bisogno dei suoi uomini migliori, compreso Marcelo Brozovic. Il croato è da anni la spina dorsale di quest’Inter e uomo ovunque. Il suo infortunio a metà settembre aveva spaventato i neroazzurri ma Calhanoglu si è riscoperto un play di tutto rispetto. Ma col croato in campo è altra storia e anche Simone Inzaghi lo sa bene. Brozovic è stato ‘il maratoneta’ dell’ultimo campionato di Serie A con 11,73 km di media a partita, primo in assoluto.

Brozovic torna fra i convocati dell’Inter

Dopo un’assenza di ben 42 giorni, che al croato saranno parsi un’eternità: Brozovic sarà convocato per il Derby d’Italia fra Juve e Inter. L’infortunio ai flessori lo ha tenuto fuori dal campo per un mese e mezzo ma, nonostante la lunga assenza, potrebbe giocare uno spezzone di partita oggi. Il suo contributo per la compagine neroazzurra è assoluto e le 299 presenze con 30 reti per i neroazzurri ne sono la prova. Arrivato all’Inter nel 2015 per circa 8 milioni, il suo valore oggi è di circa 50 milioni calcolando che il 16 novembre compirà 30 anni e vanta un curriculum da far invidia. Tutti gli allenatori che sono passati sulla panchina neroazzurra lo hanno voluto al centro del progetto Inter e il perché non è difficile da capire. Questa sera guarderà Lautaro e compagni dalla panchina, pronto a subentrare in caso di necessità.