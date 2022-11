Se da un lato c’è preoccupazione per le condizioni di Lukaku, dall’altra il ‘sostituto‘ sta facendo benissimo. Edin Dzeko da campione cui è, ha accettato a inizio anno l’idea di poter fare spesso la panchina a Big Rom e ora a suon di gol si sta guadagnando il rinnovo. In casa neroazzurra c’è soddisfazioni per il numero 9 che alla soglia dei 36 anni continua a essere decisivo.

Dzeko vicino al rinnovo, ecco le cifre

Per il cigno di Sarajevo l’Inter proporrà un prolungamento di contratto entro fine anno. Dzeko sa il suo valore e, come affermato anche da Marotta, merita il rinnovo che verrà proposto a cifre più basse: fra i 3 e i 4 milioni. L’anno scorso fra campionato e Champions ha messo a segno 16 reti mentre quest’anno sono ben 6 il 15 giornate in campionato e 3 in Champions. Numeri da campione. Nelle ultime ore stanno arrivando al bosniaco i complimenti di moltissimi ex calciatori e alla Bobo Tv sia Vieri che Cassano ne hanno parlato benissimo. Cassano ha affermato che il bosniaco è un fenomeno vero: “Un campione. Poche volte lo dico, ha sempre fatto gol, ha vinto ovunque è andato. Dopo i top al mondo, parlo dei Benzema, Lewandoski, Aguero, c’è lui. E’ un giocatore completo, un regista avanzato, può fare tutto” mentre Vieri ha detto di lui che è “uno fra i top 10 attaccanti dell’ultimo decennio“.