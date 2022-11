Roma: arriva il rinnovo Special fino al 2025

Il matrimonio tra José Mourinho e la Roma è destinato a continuare ancora a lungo. Lo Special One dopo anni di astinenza è riuscito a portare un trofeo internazionale nella capitale. Complice il buon andamento stagionale, i giallorossi hanno superato la fase a gironi di Europa League e sono in piena corsa per il titolo, la società si sarebbe convinta a proporre il rinnovo al tecnico portoghese. Quest’ultimo gradisce la piazza ed è amatissimo dai tifosi, per questa serie di motivi la firma dovrebbe esserci a scanso di clamorosi colpi di scena.

Mourinho e la Roma insieme fino al 2025

Secondo quanto anticipato da La Gazzetta dello Sport, i Friedkin vorrebbero offrire al portoghese un rinnovo per altre due stagioni. Al momento il contratto di Josè Mourinho è in scadenza nel 2023. Qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, la permanenza sulla panchina giallorossa potrebbe diventare per lo Special One la più lunga in carriera, infatti Mourinho non è mai stato allenatore di una stessa squadra per quattro stagioni consecutive.