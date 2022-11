Salernitana – Cremonese, Nicola: “Vogliamo giocarci la partita”

Dopo la vittoria in trasferta con la Lazio, il match Salernitana – Cremonese può rappresentare un crocevia importante per la squadra campana. I granata sono decimi con già 10 punti di vantaggio sulla terz’ultima e alla luce di ciò, una vittoria contro la squadra di Alvini potrebbe aprire nuovi scenari alla stagione degli uomini di Davide Nicola. La salvezza potrebbe diventare un obiettivo ‘stretto’ e si potrebbe cercare qualcosa in più. In conferenza stampa il tecnico della Salernitana ha preferito calmare gli animi: “Siamo felici per la vittoria di Roma con la Lazio, ma sono tre punti e da domani si guarda avanti. Ci saranno tre gare ravvicinate e toccherà a tutti. C’è chi subentra, chi sarà titolare mercoledì prossimo. C’è bisogno di ciascun giocatore, tuttavia dico che ci sono delle situazioni da verificare con lo staff medico. Nel calcio esistono tanti luoghi comuni, soprattutto quando vinci bene contro una grande squadra. La continuità, in termini di prestazione e atteggiamento, deve essere alla base del nostro lavoro. Stiamo ritrovando il gusto di giocare un certo tipo di calcio, a me interessa questo”.

Salernitana – Cremonese, Nicola non si fida della squadra di Alvini

Il tecnico dei granata ha commentato così i prossimi avversari: “I dati dicono che la Cremonese ha meno punti rispetto a quanto produce. L’approccio deve essere il solito, noi vogliamo giocarci la partita con la voglia di produrre calcio. Voglio ordine, aggressività nelle due fasi, capacità di leggere i momenti con intensità e concentrazione. Recuperare velocemente palla conta tanto. Alvini ha trasmesso idee, motivazioni e organizzazione. Contro l’Udinese hanno disputato un’ottima gara, la differenza in classifica è determinata dai dettagli. Ci sono squadre che partono forte, altre che producono gioco ma non lo trasformano in punti. Ma il valore del prossimo avversario è fuori discussione. Ogni gara nasconde delle insidie, a prescindere dalla classifica. Tutti noi vogliamo sempre ottenere il massimo e abbinare prestazioni e risultati, ma questo vale anche per la Cremonese. Ci vuole equilibrio. Passare dallo sconforto dopo una sconfitta all’esaltazione per un successo fuori casa non fa crescere. Ai giocatori trasmettiamo ciò che riteniamo necessario, loro non hanno avuto continuità ma i valori sono indiscutibili”.