Torino-Cremonese, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Venerdì pomeriggio alle ore 14:30 al “Grande Torino” di Torino si disputerà l’amichevole Torino-Cremonese. Una sfida che profuma di Serie A, visto che le due squadre sono protagoniste del nostro campionato e si sono anche già affrontate negli scorsi mesi: a fine agosto, infatti, la squadra di Juric ebbe la meglio su quella di Alvini grazie al 2-1 in terra lombarda, siglato Vlasic e Radonjic. Le due compagini si affronteranno poi a fine febbraio, allo stadio Grande Torino.

Torino-Cremonese, probabili formazioni

TORINO (3-5-2): IN AGGIORNAMENTO.

CREMONESE (3-5-2): IN AGGIORNAMENTO.

Dove vedere Torino-Cremonese in tv e streaming

L’incontro amichevole tra Torino-Cremonese non sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Non è ancora stato annunciato su quale canale andrà in onda la gara (se verrà trasmessa), ma in ogni caso si potrà seguire la diretta testuale della gara sulle pagine social delle due compagini.

