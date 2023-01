Dove vedere Inter Napoli, Sky o DAZN? Ecco la situazione della capolista

Dove vedere il big match Inter Napoli, in streaming e diretta TV. Prima uno sguardo al match.

Mercoledì 4 gennaio alle ore 20.45, andrà in scena allo Stadio Meazza di Milano, il big match tra Inter e Napoli. La gara è valida per il turno di ripresa per il campionato, nonché la sedicesima giornata di campionato di Serie A. La partita sarà giocata in contemporanea con Udinese-Empoli, altra gara che chiude il 16° turno.

Il Napoli di Luciano Spalletti è attualmente capolista con 41 punti totali, seguito dal Milan a 33, Juventus a 31, Lazio a 30, Inter 30.

Dove vedere Inter Napoli in streaming e diretta TV, Sky o DAZN?

Dove vedere Inter Napoli? Inter Napoli sarà trasmessà in diretta TV su DAZN. Il match sarà visibile per i suoi utenti anche sulle Smart TV di ultima generazione compatibili con le App, e sempre grazie a quest’ultime, su tutti i televisori collegati a a una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series S), al TIMVISION BOX, a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Attraverso DAZN sarà inoltre possibile seguire la partita anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, anche in diretta streaming sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l’App dei relativi sistemi. Al termine dell’evento sportivo sarà possibile per gli utenti, prendere visione degli highlights e dell’evento integrale in modalità on demand. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta live anche sulle frequenze di Radio Uno Rai.

Telecronista e Seconda voce. La telecronaca di Inter-Napoli su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Le probabili formazioni di Inter Napoli

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lukaku, Džeko. All.: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.