Se in campo la Sampdoria non riesce a esprimere un calcio soddisfacente, a livello societario le cose vanno ancora peggio. Il rischio fallimento è concreto e ciononostante i dirigenti blucerchiati stanno cercando di portare innesti per un’insperata salvezza. Oltre a Gunter, anche Cuisance è stato preso in prestito dal Venezia e Paletta, difensore del Monza, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Ma quanto successo poco fa è davvero grave: è stata recapitata una lettera bianca negli uffici della Sampdoria con un proiettile a salve.

Sampdoria: il proiettile è indirizzato a Ferrero e Garrone

La busta bianca, oltre a una lettera, conteneva un proiettile a salve indirizzato alla dirigenza della Sampdoria e nello specifico a Edoardo Garrone e Massimo Ferrero. Anche un messaggio, breve e conciso, scritto a mano, che recitava: “Questa volte il bossolo è a salve, la prossima volta sarà vero“. Tutto il mondo del calcio sta mostrando solidarietà per quanto successo e l’episodio è attualmente sotto indagine da parte della Digos. La sconfitta contro l’Atalanta, per 2-0, ha fatto scoppiare la rabbia dei tifosi, sempre più delusi dai risultati poco convincenti della squadra. La Sampdoria è attualmente penultima, con 9 punti, uno in più della Cremonese di Ballardini, ultima a 8 punti.