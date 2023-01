Domenica alle ore 15 andrà in scena il match fra Monza e Sassuolo, valido per l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A. Le due squadre arrivano in una condizione completamente diversa, sia dal punto di vista fisico che mentale. Il Monza arriva dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio per 2-2 contro l’Inter, il Sassuolo, invece, arriva in un momento di forma deludente. Dionisi ha collezionato solo un pareggio nelle ultime 5 partite e in caso di sconfitta potrebbe arrivare l’esonero. Quindi, cruciale, il match contro il Monza di Galliani e Berlusconi.

Monza-Sassuolo, streaming e diretta TV8? Dove vedere Serie A

Il match Monza-Sassuolo sarà trasmesso in diretta su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.

Monza, ostacolo Juventus in Coppa Italia

Il Monza, però, prima del Sassuolo, affronterà la Juventus all’Allianz giovedì 19 gennaio. La Coppa Italia ha regalato fino ad ore grandi sorprese, con Milan e Napoli eliminate rispettivamente da Torino e Cremonese. Il Milan, campione in carica in Serie A, ha perso ai supplementari mentre il Napoli di Spalletti, leader indiscusso della Serie A, ha perso ai rigori contro la Cremonese di Ballardini.