RADJA NAINGGOLAN SPAL – È quasi fatta per l’ex centrocampista di Anversa, Cagliari, Inter, Roma e Piacenza alla Spal. Radja Nainggolan ritrova così il suo caro amico ed ex compagno di squadra in giallorosso Daniele De Rossi, oggi allenatore.

Radja Nainggolan Spal, oggi affare in chiusura

Ad annunciarlo, è stato l’esperto di Calciomercato, Gianluca Di Marzio, nel tardo pomeriggio di ieri. Si stanno discutendo i dettagli. Il Ninja firmerà un contratto di sei mesi, con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A. La chiusura dell’affare dovrebbe avvenire già nella giornata di oggi.

. @spalferrara, vicina la chiusura per Radja #Nainggolan. Contratto di sei mesi con rinnovo in caso di promozione. Domani prevista la sistemazione dei dettagli 🔵⚪️ — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 25, 2023

Giorgio Maistro approda alla SPAL

Il calciatore belga non sarà l’unico acquisto dei biancazzurri, che sul proprio profilo Instagram @spalferrara hanno pubblicato una foto facendo spuntare una mano tatuata. In molti avevano pensato allo svelamento anticipato dell’innesto dell’ex romanista, ma i più attenti, hanno fatto chiarezza su quanto accaduto, rivelando il mistero. La mano inquadrata infatti, non è di Nainggolan, bensì di un altro centrocampista, Fabio Maistro, 24enne di Rovigo.