Rientro Ibrahimovic – Il Milan viene da un momento non certo esaltante in questo 2023. Tante le delusioni sul campo che si provano ad archiviare a partire dal campo, questa sera, ma anche con un sogno di mercato che infiamma i tifosi: Nicolò Zaniolo.

Rientro Ibrahimovic

Intanto in casa Milan arriva un’ottima notizia per la squadra direttamente dall’infermeria: Zlatan Ibrahimovic è tornato. La stagione dello svedese potrebbe finalmente iniziare dopo il serio infortunio subito lo scorso maggio 2022. I progressi del calciatore sono ormai visibili da settimane ma l’ottima notizia arriva direttamente da Milanello.

L’attaccante infatti, ha postato sul proprio profilo Instagram una storia nella quale mostra di essere tornato ad allenarsi a Milanello finalmente con il pallone. Vista l’eta del campione rossonero ed i problemi fisici di questi mesi è ancora tanta l’incertezza circa il suo possibile ritorno in campo. Nessuno ha voglia o si assume il rischio di sbilanciarsi circa una data per rivederlo tra i convocati, nemmeno Stefano Pioli.

Ritorno in campo di Ibrahimovic: ecco la possibile data

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, sembra che in realtà l’obiettivo non dichiarato sia quello di rivederlo tra i convocati nella gara di Champions League contro il Tottenham in programma il 14 febbraio. Un rientro che potrebbe essere importante sia sul piano tecnico che morale per la squadra, visto che fino ad oggi il peso dell’attacco è gravato tutto su Giroud reduce anche da un Mondiale da protagonista.