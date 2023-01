Serie A, dove vedere Juventus-Monza un match atteso da entrambi le parti. Allo Stadium serve il riscatto per gli uomini di Raffaele Palladino, con l’obiettivo di rovinare il piano degli avversari. Chi avrà la meglio? Certamente il ct Allegri non lascerà spazi in campo. Scopriamo insieme ‘dove vedere’ il match, streaming live e on demand.

Dove vedere Juventus-Monza in tv e in Streaming

Puoi vedere Juventus-Monza, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Attiva ora DAZN.

Queste, le scelte di Allegri e Palladino per il match di campionato.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1)

Juventus (4-2-3-1): Szczesny, Danilo, Bremer, Alex Sandr, McKennie, Paredes, Locatelli, Kostic, Di Maria, Chiesa, Milik.

Probabile formazione del Monza (4-3-2-1)

Monza (4-3-2-1): Di Gregorio, Marlon, Mari, Izzo, Birindelli, Pessina, Rovella, Carlos Augusto, Ciurria, Caprari, Mota.

Dove vedere Juventus-Monza: orario d’inizio e telecronaca

Le due squadre si affronteranno per la ventesima giornata di campionato domenica 29 gennaio alle 15:00. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Riccardo Mancini, commento tecnico di Marco Parolo.

Juventus-Monza: i precedenti

Il bilancio tra le due squadre è favorevole ai bianconeri, un complessivo di 6 incontri: 3 vittorie Juventus, 2 pareggi, 1 vittorie Monza.