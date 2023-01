Il pareggio per 1-1 contro il Verona ha portato il Torino a un tranquillo nono posto con 22 punti. La prossima partita sarà contro la Salernitana, in uno scontro che sarà decisivo per il futuro di Davide Nicola, allenatore dei campani. Ma anche il Torino deve stare attento perché su Ivan Juric sono piombate tre squadre: Wolfsburg, Nottingham Forest e Southampton. Le due squadre inglesi e quella tedesca potrebbero approfittare della fase di stallo legata al rinnovo e offrire un contratto importante all’allenatore croato.

Torino-Juric: titoli di coda?

A metà giugno 2021, tramite una nota ufficiale, il Torino comunicava l’ingaggio dell’allenatore croato: “”Il Torino Football Club è lieto di annunciare che dal primo luglio 2021 la conduzione della Prima Squadra sarà affidata al signor Ivan Juric. Il tecnico ha firmato un contratto triennale. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Ivan Juric e tutto il suo staff con il più cordiale benvenuto a Torino e con un grande in bocca al lupo. Buon lavoro, Sempre Forza Toro!”. Il presidente Cairo ha provato già a settembre a prolungare fino al 2025 il contratto di Juric che, nel frattempo, aveva preso tempo. Ora la situazione si complica in quanto l’interesse di società più facoltose, pronte ad offrire un contratto più oneroso, cambia i piani.