Calhanoglu e l’Inter, un matrimonio destinato a continuare. Il turco, al centro del progetto inzaghiano e ormai idolo della tifoseria nerazzurra, rinnoverà con la Beneamata per altri quattro anni. La firma è ormai vicinissima. Calhanoglu guadagnerà 6 milioni di euro l’anno bonus compresi, diventando uno dei giocatori più pagati della rosa interista.

Calhanoglu, rinnovo in vista

In questa stagione, complice anche l’infortunio di un veterano come Brozovic, l’influenza di Calhanoglu in campo e nello spogliatoio è cresciuta in modo esponenziale, per certi versi persino inaspettatamente. Ai tempi del Milan, il turco non esercitava una tale aura sui compagni.

A livello tattico, lo spostamento a regista ha ulteriormente elevato il livello delle prestazioni del numero 20 nerazzurro e ha prodotto benefici anche per i colleghi del centrocampo. Su tutti Barella, in grado di aumentare il bottino personale di gol. Ma anche Mkhitaryan, che ha beneficiato del palleggio sapiente di Calha nel mezzo dell’arena.

All’Inter, insomma, Calhanoglu ha trovato la propria dimensione e si prepara a suonare la carica anche per la cruciale sfida di stasera contro il Porto. Proprio in Champions League, del resto, il turco ha fatto la differenza nei gironi, colpendo il Barcellona ed aprendo all’Inter le porte degli ottavi di finale.