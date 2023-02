Derby Inter-Milan 2023, 1-0 gol di Lautaro: ecco l’analisi completa

Derby Inter-Milan 2023, sfida superba per gli uomini di Simone Inzaghi che conquistano un nuova vittoria grazie al gol di Lautaro al 34′. In casa dei nerazzurri l’obiettivo principale rimane il raggiungimento del terzo posto, per cui la Champions League. Le soddisfazioni di certo non mancano, si ha un buon prospetto per il mese di febbraio che si porta dietro una scia di qualità dei mesi precedenti. L’unico inciampo, ricordiamo, contro l’Empoli.

Essere consapevoli del proprio potenziale risulta essere un’ottima arma per affrontare una qualsiasi sfida, ovviamente, senza dimenticare quelle pecche su cui fermarsi a lavorare, ad esempio i momenti di blackout nei momenti inaspettati. Gli uomini di Inzaghi più che mai dopo il match contro il Milan, assumono consapevolezza di se stessi e della forza del team.

Derby Inter-Milan 2023: un ritmo stabilito dai nerazzurri

Il derby tra Inter e Milan si chiude in bellezza con l’ 1-0 per gli uomini del ct Inzaghi, nonostante, il timore di partire sfavoriti e non potercela fare. Un match che mostra il carattere e l’umiltà dei nerazzurri, pronti ad agire dinanzi al 3-5-2 sterile dei cugini. Si prosegue con una ripresa dai pochi cambiamenti, l’Inter continua a dominare con i propri tempi e ritmi.

Rivolvere i momenti di blackout

Brozovic e Lukaku sono la carta necessaria per andare a rivolvere quei momenti di blackout in cui l’Inter sprofonda inaspettatamente. La forza della squadra oltre che fisica risulta essere mentale. Fondamentale la presenza del centrocampista turco Calhanoglu, fondamentale contro la sua ex squadra per trovare concrete soluzioni nella sezione difensiva. Per quanto riguarda il belga invece, sarà fondamentale per la fase di studio iniziale e costruzione dell’azione senza pensare troppo al pressing avversario.

Buona carte per il futuro

Ulteriore presenza importante nel match, Lautaro Martinez, che sale a quota 7 gol contro il Milan, davvero on fire dal ritorno dal Mondiale vinto. Simone Inzaghi possiede buone carte per rilanciare la sfida ad una seconda parte di stagione che può avere ancora molto da dire, soprattutto in ambito europeo.