Serie A, designazione arbitrale 23° giornata Salernitana-Lazio, la gara è assegnata a Rosario Abisso. Scopriamo insieme i precedenti dell’arbitro. Sappiamo che Abisso risulta essere da sempre un direttore di gara di polso, in carriera ha sempre tenuto bene in mano le partite, a volte però con degli scivoloni. Dagli esordi sui campetti di periferia siciliani, fino alla scalata verso la serie A. L’arbitro siciliano ha arbitrato la Lazio in quindici circostanze (8 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte).

Designazione arbitrale Salernitana-Lazio: precedenti di Abisso

Nel corso del precedente anno Abisso ha arbitrato il pareggio 1-1 tra Torino e Lazio del 23 settembre 2021 e la vittoria esterna per 0-3 sulla Salernitana del 15 gennaio 2022. Nel 2023, invece, dirige la vittoria per 0-2 della Lazio a Bergamo contro l’Atalanta. In totale sono dodici invece le precedenti con la Salernitana: una vittoria, 4 pareggi e 7 sconfitte lo score complessivo.

L’unico arbitraggio altamente discutibile del direttore di gara risulta essere quello in Fiorentina-Inter del 24 febbraio 2019, quando anche dopo l’utilizzo del Var assegnò un calcio di rigore ai toscani per un inesistente fallo di mano di D’Ambrosio.

Designazione completa

Sarà Rosario Abisso l’arbitro di Salernitana-Lazio, gara in programma domenica alle ore 15 e valida per la 23° giornata di Serie A. Scopriamo insieme la designazione completa del match (h. 15.00): Abisso, Baccini, Rocca. IV: Marinelli. VAR: Fabbri. AVAR: Muto.