Ventiduesima giornata di Serie A TIM, Juventus-Fiorentina dove vederla in TV o LIVE streaming. La Juventus attende la Fiorentina di Italiano all’Allianz Stadium. Il calcio di inizio avrà luogo alle ore 18:00 del 12 febbraio. I bianconeri hanno un unico scopo, in questo spinoso campionato, tornare alla vittoria dinanzi ai propri tifosi.

Juventus-Fiorentina dove vederla

Puoi vedere Juventus-Fiorentina, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand. Chi avrà la meglio tra i bianconeri e la Viola? L’unico modo per scoprirlo è guardare il match in diretta su Dazn o sul canale 214 di Sky.

Orario di inizio

Le due squadre si affronteranno per la 22° giornata di campionato domenica 12 febbraio alle ore 18:00.

I telecronisti

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Juventus-Fiorentina dove vederla: le precedenti sfide

Juventus e Fiorentina si sono affrontate già 189 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio: 89 vittorie Juventus, 59 pareggi, 31 vittorie Fiorentina.