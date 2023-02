Inter, situazione difesa: Skriniar resta titolare? E intanto Becao…

Inter, domino in difesa. Milan Skriniar, com’è ormai noto, ha deciso di non prolungare il contratto con i nerazzurri per trasferirsi a parametro zero al PSG a fine stagione. La discussa scelta del centrale slovacco ha aperto un acceso dibattito all’interno della tifoseria interista, non solo sul comportamento dell’ormai ex capitano ma anche sul comportamento che l’Inter dovrebbe tenere fino a fine stagione. Skriniar, insomma, conserverà il suo posto da titolare nella retroguardia della Beneamata fino a fine anno?

Inter, Skriniar fino a giugno. Poi Becao?

Dalle parole in settimana di Beppe Marotta e del tecnico Simone Inzaghi sembrerebbe filtrare la volontà di continuare ad utilizzare il centrale slovacco fino al termine della stagione, da titolare. Spogliato dei gradi del capitano (la fascia andrà per a Marcelo Brozovic e a Lautaro Martinez in assenza del croato), il difensore non perderà il posto sul campo. Contro l’Atalanta in Coppa Italia ha giocato (e segnato) Matteo Darmian al suo posto, ma già nel derby contro il Milan il ruolo da braccetto destro della difesa tornerà ad essere di Skriniar.

L’Inter, nonostante gli ultimi mesi difficili per vicende extra campo, continua a considerare Skriniar fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi stagionali. All’orizzonte, infatti, non ci sono soltanto il derby e il campionato, oltre alla Coppa Italia. La Champions League e il denaro fresco che significherebbero i quarti di finale sono infatti alle porte. Skriniar sarà una pedina importante nella doppia sfida contro il Porto.

Nel frattempo, naturalmente, l’Inter continua a lavorare alla ricerca del sostituto dello slovacco per giugno. Si sono intensificati nelle ultime giornate i contatti con l’Udinese per Rodrigo Becao. L’agente del difensore dei friulani ha fatto visita alla sede interista nella giornata di ieri. Alternative sul taccuino: Merih Demiral (ma non sarà semplice accordarsi con l’Atalanta), Chris Smalling in scadenza, Nikola Milenkovic.